Лестер - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 15 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лестер і Манчестер Юнайтед відкривають програму 15 туру Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 26 грудня, на стадіоні Кінг Пауер у Лестері. Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Лестер - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

Для коректної роботи плеєра вимкніть блокувальник реклами.

У Лестера - 27 очок після 13 зіграних матчів, манкуніанці відстають на 1 пункт і мають гру в запасі. У лідируючого Ліверпуля - 31 очко.