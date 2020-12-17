Чоловіча спринтерська гонка 10 км у Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Спринтерською гонкою у чоловіків на 10 км розпочнеться 4-й етапу Кубку світу в Гохфільцені (через світову пандемію етапи цього сезону - спарені - Чемпіон). Гонку заплановано на четвер, 17 грудня. Початок о 15:15 за київським часом.

Збірну Україну в спринті представлятимуть: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Руслан Ткаленко. Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті.

Нагадаємо, українські біатлоністи невдало розпочали сезон 2020/21. Найкращий із наших у загальному заліку - Артем Прима, який із 61 очком посідає 33 сходинку.