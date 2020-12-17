 Смотреть онлайн - Биатлон. Мужчины. Спринт - 10 км, Хохфильцен 17.12.2020 | Біатлон | Champion.com.ua
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Чоловіча спринтерська гонка 10 км у Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 10:13 262 0
Чоловіча спринтерська гонка 10 км у Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Спринтерською гонкою у чоловіків на 10 км розпочнеться 4-й етапу Кубку світу в Гохфільцені (через світову пандемію етапи цього сезону - спарені - Чемпіон). Гонку заплановано на четвер, 17 грудня. Початок о 15:15 за київським часом. 

Збірну Україну в спринті представлятимуть: Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Руслан Ткаленко. Дивіться пряму онлайн-трансляцію на нашому сайті.

Нагадаємо, українські біатлоністи невдало розпочали сезон 2020/21. Найкращий із наших у загальному заліку - Артем Прима, який із 61 очком посідає 33 сходинку.

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