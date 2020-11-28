Олександрія - Рух: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія в 11 турі Української Прем'єр-ліги на власному полі зіграє проти вінниківського Руха. Матч відбудеться в суботу, 28 листопада, на стадіоні Ніка. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Олександрія - Рух наживо дивіться на нашому сайті.

Після 10 турів Олександрія посідає 6 сходинку в чемпіонаті України. У підопічних Шарана - 14 очок. У минулому турі олександрійці в Києві зіграли внічию з Шахтарем (1:1). Рух - аутсайдер чемпіонату. У команди лише 5 набраних очок у 10 матчах. Минулого туру команда з передмістя Львова вдома розписала мирову з Маріуполем (0:0).