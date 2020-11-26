 АЕК - Заря смотреть онлайн матч Лиги Европы 26.11.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE

Сьогодні 14:11 491 0
АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 4 турі Ліги Європи зіграє виїзний поєдинок а Афінах проти АЕКа. Матч відбудеться в четвер, 26 листопада, о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч АЕК - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Зоря зазнала 3 поразки на старті турніру та замикає турнірну таблицю групи G. У минулому турі підопічні Скрипника поступилися грекам (1:4). У афінян - 3 очки та 3 місце в квартеті. Лідирує у групі англійський Лестер, у якого 9 очок. У Браги - 6 очок і 2 сходинка. Суперники Зоря та АЕКа зіграють в Португалії. Початок гри о 19:55.

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