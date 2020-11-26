АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 4 турі Ліги Європи зіграє виїзний поєдинок а Афінах проти АЕКа. Матч відбудеться в четвер, 26 листопада, о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv і Воля Футбол 1 в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч АЕК - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Зоря зазнала 3 поразки на старті турніру та замикає турнірну таблицю групи G. У минулому турі підопічні Скрипника поступилися грекам (1:4). У афінян - 3 очки та 3 місце в квартеті. Лідирує у групі англійський Лестер, у якого 9 очок. У Браги - 6 очок і 2 сходинка. Суперники Зоря та АЕКа зіграють в Португалії. Початок гри о 19:55.