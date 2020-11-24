Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 4 турі Ліги чемпіонів зіграє вдома проти іспанської Барселони.

Матч відбудеться у вівторок, 24 листопада, на НСК Олімпійському. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Динамо - Барселона наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра команд відбулася в рамках 3 туру в Барселоні. Господарі здобули мінімальну перемогу - 2:1. Барселона впевнено лідирує в квартеті G, набравши 9 очок. У Динамо - 1 очко та 3 сходинка. В Ювентуса, який знаходиться на 2 місці, - 6 очок.

В іншому матчі групи Ференцварош Сергія Реброва зіграє в Турині з Ювентусом.