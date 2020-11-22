Ворскла - Колос: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла в 10 турі Української прем'єр-ліги приймає ковалівський Колос. Матч заплановано на неділю, 22 листопада, на стадіоні Ворскла ім Бутовського. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Ворскла - Колос наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 9 турів у полтавців - 16 очок, у Колоса на очко менше. Підопічні Максимова посідають 3 сходинку, Костишина - 5-ту. У 9 турі Ворскла в Запоріжжі зіграла внічию із Зорею (0:0), а Колос, у скандальній грі, переміг Дніпро-1 (0:2).