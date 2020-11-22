Десна - Львів: онлайн-трансляція матчу 10 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Десна на власному полі зіграє зі Львовом у 10 турі Української прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 22 листопада, на стадіоні ім Гагаріна. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Десни та Львова наживо дивіться на нашому сайті.

Після 9 турів Десна з 16 очками посідає 4 сходинку в турнірній таблиці. Львів на 14 місці, маючи лише 4 пункти. У минулому турі чернігівці мінімально здолали Минай (1:0), а Львів програв Олександрії (1:0).

Нагадаємо, напередоднні київське Динамо здобуло перемогу над Інгульцем (0:2), а Шахтар несподівано втратив очки в домашній грі з Олександрією (1:1).