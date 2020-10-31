Дніпро-1 - Динамо: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідер чемпіонату України київське Динамо у 8 турі української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Дніпро-1.

Матч відбудеться в суботу, 31 жовтня, на Дніпро Арені. Початок - 19:30. Пряма трансляція на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Дніпро-1 - Динамо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 7 турів Динамо лідирує в чемпіонаті, набравши 17 очок. У Дніпро-1 - 8 очок і 10 сходинка в турнірній таблиці. У минулому турі Дніпро-1 на виїзді впевнено переміг Львів (1:3), а Динамо вдома здолало Олександрію (1:0).

Напередодні донецький Шахтар переміг Маріуполь (4:1) і вийшов на 2 місце в чемпіонаті.

Нагадаємо, Динамо зіграла внічию з Ференцварошем (2:2) у 2 турі Ліги чемпіонів, вигрававши після 1 тайму - 0:2.