 Кротоне - Аталанта смотреть онлайн матчу 6 туру Серия А - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 6 туру Серії А. LIVE

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Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція 6 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 6 турі італійської Серії А зіграє на виїзді проти Кротоне.

Матч відбудеться в суботу, 31 жовтня, о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Кротоне - Аталанта дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Аталанта після двох поспіль поразок посідає 6 місце в чемпіонаті, маючи 9 очок. У Кротоне 1 очко та остання сходинка в чемпіонаті. У минулому турі підопічні Гасперіні програли вдома Сампдорії (1:3), а Кротоне поступився Кальярі (4:2).

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