Реал Мадрид - Уеска: онлайн-трансляція 8 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал Андрія Луніна в 8 турі іспанської Ла-Ліги вдома зустрінеться з Уескою.

Матч відбудеться в суботу, 31 жовтня, у Мадриді. Початок о 15:00 за київським часом. Пряма трансляція в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Реал - Уеска наживо дивіться на нашому сайті.

У 7 турі вершкові на виїзді впевнено перемогли Барселону (1:3), а Уеска програла лідеру Реал Сосьєдад (4:1). У підопічних Зідана 13 очок у 6-ти зіграних матчах і 3 сходинка в турнірній таблиці. Уеска на 18-й сходинці після 7 зіграних ігор.

Нагадаємо, мадридський Реал невдало стартував у Лізі чемпіонів. У 1 турі королівський клуб програ вдома Шахтарю (2:3), а в 2-му - вирвав нічию на виїзді в Боруссії Менхенгладбах (2:2).