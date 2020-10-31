Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія приймає чернігівську Десну в рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 31 жовтня, о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Олександрія - Десна дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

В Олександрії після 7 турів 9 очок і 8 місце в чемпіонаті. У Десни на 3 очки більше та 4 сходинка. У минулому турі Олександрія в гостях програла Динамо (1:0), а Десна здобула виїзну перемогу над Олімпіком (0:2).

Нагадаємо, напередодні донецький Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі та піднівся на 2 місце. Лідирує ж у чемпіонаті київське Динамо, у якого 17 очок.