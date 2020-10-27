 Футбол 1 - Шахтер - Интер смотреть онлайн - Лига чемпионов 27.10.2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 11:43 2450 0
Шахтар - Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький прийматиме міланський Інтер у 2 турі Ліги чемпіонів 2020/21.

Матч групи B відбудеться у вівторок, 27 жовтня, на НСК Олімпійському, о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Інтер наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 1 турі гірники, досить несподівано, перемогли в гостях Реал (2:3), а Інтер вдома вирвав нічию в грі з Боруссією М (2:2).

Київське Динамо в 2 турі зіграє в гостях проти Ференцвароша Сергія Реброва. Нагадаємо, кияни програли в 1 турі туринському Ювентусу (0:2).

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