Боруссія М - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у 2 турі Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти Боруссії Менхенгладбах.

Матч відбудеться у вівторок, 27 жовтня, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 та Воля Футбол у медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Боруссія М - Реал наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 1 турі Реал вдома програв Шахтарю (2:3), а Боруссія в Мілані зіграла внічию з Інтером (2:2).

Нагадаємо, Шахтар у 2 турі прийматиме Інтер. Матч гірників із нерадзуррі відбудеться 27 жовтня о 19:55 в Києві. Київське Динамо 28 жовтня зіграє в Будапешті проти Ференцвароша.