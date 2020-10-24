Вест Гем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 6 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вечт Гем Андрія Ярмоленка приймає Манчестер Сіті Олександра Зінченка в 6 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 24 жовтня в Лондоні. Початок о 14:30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Вест Гем - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

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У 5 турі молотобійці здійснили фантастичний камбек у виїзній грі проти Тоттенгема (3:3), а містяни мінімапьно виграли в Арсенала (1:0). У Вест Гема 7 очок після 5 зіграних матчів і 9 сходинка. Сіті зіграли 4 гри, у яких набрали 7 очок. Підопічні Гвардіоли наразі 11-ті в турнірній таблиці.