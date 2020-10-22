Барселона - Реал: онлайн-трансляція 7 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі іспанської Ла-Ліги відбудетьмя легендарно Ель-Класіко - Барселона - Реал Мадрид.

Гру заплановано на суботу, 24 жовтня. Початок о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція ексклюзивно в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Барселона - Реал наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У минулому турі чемпіонату Іспанії обидві команди зазнали поразок з рахунком 0:1. Барселона в гостях програла Хетафе, а Реал вдома поступився Кадісу. Наразі вершкові посідають 3 сходинку в чемпіонаті, маючи 10 очок. До того ж, у підопічних Зідана гра в запасі. Барселона з 7 очками розташувалася на 8 місці, але має 2 гри в запасі.

Нагадаємо, іспанські гранди зіграли серед тижня матичі Ліги чемпіонів. Барселона розтрощила Ференцварош (5:1), а Реал вдома несподівано програв Шахтарю (2:3).