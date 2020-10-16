Минай - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай і Маріуполь відкриють програму 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 17 жовтня, в Ужгороді. Початок о 14:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Минай - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 5 турів у Азовців 7 очок і 7 місце в турнірній таблиці. Минай набрав 4 очка та має гру в запасі. Закарпатці посідають 11 сходинку в чемпіонаті. У 5 турі Маріуполь у гостях програв Колосу (1:0), а Минай на виїзді зіграв унічию з Інгульцем (0:0).