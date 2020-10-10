Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Збірна України прийматие збірну Німеччини в 3 турі групи А4 Ліги Націй УЄФА.
Матч відбудеться в суботу, 10 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 21:45. Пряма трансляція на телеканалы Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Німеччина наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Після 2-х турів Україна посідає 2 сходинку в турнірній таблиці групи, набравши 3 очка. У Німеччина - 2 бали та 3 місце. У 1 турі підопічні Шевченка вдома перемогли Швейцарію (2:1), а в 2-му розгромно програли Іспанії (4:0).
Нагадаємо, збірна України зазнала найбільшої поразки в історії у товариському матчі проти Франції (7:1).
|Ліга Націй. Група А4, 3-й тур
|10 жовтня 2020 року, 21:45
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Збірна України - збірна Німеччини
|НСК Олімпійський, Київ
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Betwinner: 11,0 - 5,95 - 1,27