 Украина - Германия смотреть онлайн матч Лига Наций 10.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Вчора 11:35 1902
Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE
Сьогодні 11:57 1489
Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:20 2424
Ротань назвав ключовий момент у грі проти Румунії
Вчора 22:45 892
Донбас знову дотиснув Кременчук у фіналі УХЛ
Вчора 21:43 904
Шевченко: Ми не можемо грати першим номером із грандами
Вчора 21:17 1092
Белуце назвав причини переходу у Динамо
Вчора 20:44 2227
Молодіжна збірна України перемогла Румунію у кваліфікації на Євро-2021
Вчора 20:23 1372
Шахтар повернувся до тренувань: У складі лише 11 футболістів
Вчора 16:45 2214
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Вчора 15:00 24573 6
Блоги
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
08.10.2020 12:26 6139
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
08.10.2020 11:21 1703 3
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:44 1463 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:01 646
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
07.10.2020 23:31 3427
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:42 1043
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:32 689
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
07.10.2020 19:34 308
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання Valeriy Ruchka
07.10.2020 15:33 1947
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком Valeriy Ruchka
07.10.2020 13:03 711
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:27 Бокс Хитров: Бій Ломаченко - Лопес триватиме не більше 9-10 раундів 80
15:10 Футбол Рух підписав 27-річного захисника 233
14:55 Блог Денис Берінчик йде в політику 200
14:53 Футбол Нападник Челсі Жіру хоче перейти в клуб МЛС 238
14:40 Формула 1 Ферстаппен оцінив можливість переходу в Мерседес або Феррарі 344
14:29 Футбол Каштру: Вірус атакував нас дуже жорстко 378
14:12 Футбол Вернидуб про переговори з Рухом: Коли щось буде тоді і поговоримо 594
13:50 Теніс Надаль - Шварцман. Огляд матчу 499
13:39 Футбол Зоря продовжила контракт з Кочергіним 502
13:25 Футбол Матч Україна - Іспанія розсудить поляк Гіль 519
13:11 Футбол Соломон: Португальську мову знаю краще, ніж російську 552
12:50 Біатлон Збірна України завершила збір в Німеччині 775
12:38 Футбол Балашов покинув Тамбов. Він підписав контракт у серпні 803
12:26 Футбол Бейл вдруге дебютує за Тоттенгем в грі з Вест Гемом 758
12:13 Футбол Україна - Німеччина: де і коли дивитися матч Ліги націй 1281
12:09 Футбол Вернидуб може очолити Рух, - ТаТоТаке 1142
12:08 Блог Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 20 3559
11:57 Пряма трансляція Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE 1489
11:53 Футбол Шевченко визначився із заявкою збірної України на матч проти Німеччини 1174
11:40 Формула 1 Феттель придбав акції Астон Мартін 1020
11:26 Футбол Курітіба виплатила Динамо 460 тисяч євро боргу за Алмейду 1034
11:09 Футбол Директор Манчестер Сіті: Пріоритет клубу - збереження Гвардіоли 920
10:51 Футбол Рашфорд став кавалером Ордена Британської імперії 1057
10:38 Теніс Джокович - Ціціпас. Огляд матчу 1130
10:34 Блог У Африці страус увірвався в перегони велосипедистів 357

Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE

Сьогодні 11:57 1489 0
Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України прийматие збірну Німеччини в 3 турі групи А4 Ліги Націй УЄФА.

Матч відбудеться в суботу, 10 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 21:45. Пряма трансляція на телеканалы Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Німеччина наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 2-х турів Україна посідає 2 сходинку в турнірній таблиці групи, набравши 3 очка. У Німеччина - 2 бали та 3 місце. У 1 турі підопічні Шевченка вдома перемогли Швейцарію (2:1), а в 2-му розгромно програли Іспанії (4:0).

Нагадаємо, збірна України зазнала найбільшої поразки в історії у товариському матчі проти Франції (7:1).

Ліга Націй. Група А4, 3-й тур
10 жовтня 2020 року, 21:45

Збірна України - збірна Німеччини
НСК Олімпійський, Київ

Betwinner: 11,0 - 5,95 - 1,27
Зробити ставку та отримати бонус

 

Коментарі ()