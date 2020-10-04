 Десна - Шахтер смотреть онлайн матч УПЛ 5-й тур 4.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 02:22 1494 0
Десна - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє на виїзді проти Десни в 5 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 4 жовтня на стадіоні ім. Гагаріна. Початок о 17:00. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Десна - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 4-х турів команди набрали по 8 очок і розташувалися на 3 і 4 місцях відповідно. У минулому турі гірники перемогли Олімпік (2:0), а Десна здолала Рух (2:1). Нагадаємо, лідирує в чемпіонаті Динамо, у якого 10 очок.

Напередодні Шахтар дізнався свої суперників у Лізі чемпіонів. Суперниками гірників у групі B стали Реал, Інтер і Боруссія Менхенгладбах.

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