Ференцварош - Молде: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Угорський Ференцварош, який тренує Сергій Ребров у матчі-відповіді плей-оф квалфікації Ліги чемпіонів приймає норвезький Молде.

Матч відбудеться у вівторок, 29 вересня о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 3. Також онлайн матч Ференцварош - Молде наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Преший матч у Норвегії завершився результативною нічиєю 3:3. Рятівний гол за угорців забив Ігор Харатін.

Ференцварош може стати першою угорською командою в груповій стадії Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, паралельно з грою в Будапешті київське Динамо зіграє з бельгійським Гентом.