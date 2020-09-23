Вольфсбург - Десна: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна матчем з німецьким Вольфсбургом розпочне свій шлях у кваліфікації Ліги Європи 2020/21.

Перший матч відбудеться у Німеччині, 24 вересня. Початок о 21:15 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Вольфсбург - Десна наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, переможець 3-го кваліфікаційного раунду визначиться в одній грі. Переможець пари Вольфсбург - Десна раунді плей-оф кваліфікації зістрінеться з переможцем матчу Санкт-Галлен - АЕК. Інший представник від України в кваліфікації ЛЄ Колос зіграє на виїзді проти хорватської Рієки.