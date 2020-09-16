 Маккаби - Динамо Брест смотреть онлайн матч - Лига чемпионов - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Маккабі - Динамо Брест: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо Брест Артема Мілевського та Євгена Хачеріді в кваліфікації Ліги чемпіонів грає з Маккабі із Тель-Авіва.

Матч відбудеться сьогодні, 16 вересня, у столиці Ізраїлю. Початок о 20:00 за київським часом. Дивіться онлайн матч Маккабі - Динамо наживо на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Обидві команди, через низький рейтинг, розпочали свій шлях у Лізі чемпіонів із самих низів і подолали вже два раунди. Білоруси перемогли Астану (6:3) та Сараєво (2:1), а Маккабі спочатку розібрався із ФК Рига (2:0), а потім переміг Судуву (0:3).

Переможець пари зіграє в плей-оф кваліфікації турніру з австрійським Зальцбургом.

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