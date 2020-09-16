Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) у матчі 2 кола Internazionali BNL d'Italia в Римі зіграє проти росіянки Анастасії Павлюченкової (36).

Матч відбудеться сьогодні, 16 вересня о 21:30 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію матчу Світоліна - Павлюченкова онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Світоліна, як 6 сіяна, пропустила 1 коле, а росіянка перемогла китаянку Чжан (6:4, 6:7 (5), 6:1). Зазначимо, гра проти Павлюченкової стане першою офіційною для Еліни після карантину.

У Світоліної негативний баланс очних зустрічей з Павлюченковою - 1:3. Проте, востаннє тенісистки грали в далекому 2017 році.