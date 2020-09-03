Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (25) в другому колі US Open-2020 зіграє проти американки Медісон Бренг (84).

Матч відбудеться відбудеться в ніч 3 вересня на корті Луї Армстронга останнім запуском після гри Шаповалов - Квон. Орієнтовний початок 2:50 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію гри Ястремська - Бренгл онлайн на нашому сайті.

Раніше суперниці не зустрічалися між собою.

У першому колі друга ракетка Україна не без проблама здолала опір маловідомої австралійки Аманди Шарми. Нагадаємо українки встановили історичне досягнення на кортах US Open - одразу 4 наші спортсменки подолали бар'єр 1 кола.