Ястремська з труднощами виграла стартовий матч на US Open

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська у першому колі на Відкритому чемпіонаті США з тенісу святкувала перемогу.
Українська тенісистка перемогла 126-ту ракетку світу Астру Шарму із Австралії.
Матч тривав 2 години та 19 хвилин. У другому сеті Ястремська зуміла відігратися, поступаючись 2:5, але на тай-брейку програла дві свої подачі при рахунку 4:5.
У вирішальній партії обидві тенісистки не віддали жодного гейму на своїх подачах і доля поєдинку зважилася в 13 геймі, де цього разу була сильніша українка.
Даяна Ястремська третій рік поспіль зіграє у другому колі Відкритого чемпіонату США.
Даяна Ястремська – Астра Шарма 6:3, 6:7(4), 7:6(2)
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