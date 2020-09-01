Ястремська з труднощами виграла стартовий матч на US Open

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська у першому колі на Відкритому чемпіонаті США з тенісу святкувала перемогу.

Українська тенісистка перемогла 126-ту ракетку світу Астру Шарму із Австралії.

Матч тривав 2 години та 19 хвилин. У другому сеті Ястремська зуміла відігратися, поступаючись 2:5, але на тай-брейку програла дві свої подачі при рахунку 4:5.

У вирішальній партії обидві тенісистки не віддали жодного гейму на своїх подачах і доля поєдинку зважилася в 13 геймі, де цього разу була сильніша українка.

Даяна Ястремська третій рік поспіль зіграє у другому колі Відкритого чемпіонату США.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - $21,656,000

Хард

Перше коло, 01 вересня

Даяна Ястремська – Астра Шарма 6:3, 6:7(4), 7:6(2)

Раніше, Костюк знищила росіянку у першому колі US Open.