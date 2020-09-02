Костюк - Севастова: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (137) у 2 колі US Open-2020 зіграє проти досвідченої латвійки Анастасії Севастової (45).

Матч відбудеться у ніч на 3 вересня на корті №17 передостаннім запуском після гри Кукушкін - Гарін. Початок не раніше 22:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію гри Костюк - Севастова онлайн на нашому сайті.

Раніше суперниці не зустрічалися між собою.

Нагадаємо, Костюк у першому колі знищила росіянку Касаткіну, віддавши тій усього 3 гейми. До другого кола вийшло одразу 4 українки, що є рекрдом для наших тенісистів. Друга ракетка України Даяна Ястремська в матчі 2 колі зіграє з американкою Медісон Бренгл.