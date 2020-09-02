 Ястремская - Бренгл смотреть онлайн US Open-2020 трансляция футбол 1 | Теніс | Champion.com.ua
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Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE

Сьогодні 00:16 120 0
Ятремська - Бренгл: онлайн-трансляція 2 кола US Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (25) в другому колі US Open-2020 зіграє проти американки Медісон Бренг (84).

Матч відбудеться відбудеться в ніч з 2 на 3 вересня. Точний час і корт визначаться пізніше. Дивіться пряму трансляцію гри Ястремська - Бренгл онлайн на нашому сайті.

Раніше суперниці не зустрічалися між собою.

У першому колі друга ракетка Україна не без проблама здолала опір маловідомої австралійки Аманди Шарми. Нагадаємо українки встановили історичне досягнення на кортах US Open - одразу 4 наші спортсменки подолали бар'єр 1 кола.

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