 Арсенал - Ливерпуль смотреть онлайн Суперкубок Англии 29.08.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC
Вчора 23:38 276
Динамо назвало ціну трансферу Супряги
Вчора 21:45 1422
Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН
Вчора 19:52 870
Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля
Вчора 19:28 3086
Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо
Вчора 19:14 1502
Постол - Рамірес: онлайн-трансляція чемпіонського бою WBC і WBO. LIVE
Вчора 19:02 1339
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай
Вчора 18:43 4891
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 18:42 5466
Луческу відмовився відпускати Русина
Вчора 16:45 2941
Ліщинська: Грати за такими правилами відмовляюся
Вчора 16:13 3939
Блоги
Новачок Кременчука відзначився ефектним голом у грі проти Дніпра
Новачок Кременчука відзначився ефектним голом у грі проти Дніпра Андрій Твердохліб
27.08.2020 11:43 700
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко
Стала відомою дата Прем'єри фільму Папаченко Андрій Твердохліб
27.08.2020 11:30 747
Трейлер фільму про батька Василя Ломаченка - Папаченко
Трейлер фільму про батька Василя Ломаченка - Папаченко Андрій Твердохліб
26.08.2020 16:57 577 1
Родрігес познущався із Пятова і забив у ворота Шахтаря
Родрігес познущався із Пятова і забив у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
25.08.2020 21:43 6901
Суркіси - ганьба Динамо. Фанати київського клубу "тепло" провели футболістів на гру
Суркіси - ганьба Динамо. Фанати київського клубу "тепло" провели футболістів на гру Valeriy Ruchka
25.08.2020 20:18 2906 5
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:27 Блог Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля 240
00:10 Пряма трансляція Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE 162
28 Серпня 2020
23:54 Футбол Ліон розібрався із Діжоном у 2 турі Ліги 1 690
23:42 Футбол Андрелехт з Михайлічеком зіграв внічию з Остенде у 4 турі Ліги Жуліпе 807
23:38 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: анонс чемпіонського бою WBO та WBC 276
23:33 Легка атлетика Ліщинська: Потрібен незалежний аудит попередньої діяльності ФЛАУ 841
23:13 Теніс Снігур та Лопатецька дізналися суперниць на турнірі у Чехії 988
22:55 Футбол ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу Милинковича-Савича 1220
22:44 Футбол Барселона наполягає на виплаті 700 млн євро відступних за Мессі 1491
22:28 Футбол Без Роналду: УЄФА назвала команду сезону Ліги чемпіонів 1527
22:14 Футбол Пятов назвав завдання збірної України у Лізі націй 1928
21:58 Футбол Стоїчков: Ми проганяємо найкращого гравця в історії Барселони 2656
21:45 Футбол Динамо назвало ціну трансферу Супряги 1422
21:31 Футбол Миколенко та Буяльський травмувалися після матчу із Шахтарем 2115
21:15 Хокей У Маріуполі створять хокейний клуб 3837
20:58 Шахи Україна програла США у чвертьфіналі Шахової олімпіади 2280
20:45 Футбол Італійський тренер покинув Дніпро-1 2279
20:44 Блог Зеленський отримав чорний пояс із карате 457 1
20:32 Хокей В НХЛ назвали дату відновлення матчів Кубка Стенлі 3613
20:17 Футбол Рома, Наполі та Фенербахче цікавляться Де Пеною 2406
19:56 Футбол Попов близький до повернення у загальну групу Динамо 2317
19:52 Бокс Віктор Постол - Хосе Рамірес: ОНЛАЙН 870
19:46 Футбол У Авангарді спалах коронавірусу: Матчі з Металургом та Чорноморцем перенесені 2327
19:28 Футбол Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля 3086
19:14 Футбол Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо 1502

Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE

Сьогодні 00:10 162 0
Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль і Арсенал на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні визначать володаря Суперкубку Англії 2020 року.

Матч відбудеться 29 серпня о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Арсенал - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті. 

Нагадаємо, в матчі за Суперкубок Англії зустрічаються чемпіон АПЛ (Ліверпуль) і володар Кубку Англії (Арсенал). До цього команди по 15 разів вигравали почесний трофей. Щоправда, Ліверпуль востаннє тріумфував у далекому 2006 році, а Арсенал у 2017. Чинни володарем трофею є Манчестер Сіті. Містяни вигравали Суперкубок останні два розіграші.

Коментарі ()