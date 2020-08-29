Арсенал - Ліверпуль: онлайн-трансляція Суперкубку Англії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль і Арсенал на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні визначать володаря Суперкубку Англії 2020 року.

Матч відбудеться 29 серпня о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція в Україні на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Арсенал - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, в матчі за Суперкубок Англії зустрічаються чемпіон АПЛ (Ліверпуль) і володар Кубку Англії (Арсенал). До цього команди по 15 разів вигравали почесний трофей. Щоправда, Ліверпуль востаннє тріумфував у далекому 2006 році, а Арсенал у 2017. Чинни володарем трофею є Манчестер Сіті. Містяни вигравали Суперкубок останні два розіграші.