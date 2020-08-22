Повєткін - Вайт: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

22 серпня у Великій Британії відбудеться боксерський поєдинок в суперважкій вазі між росіянином Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Вайтом. Переможець отримає право зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Початок о 23:45.

У телепрограмі українських каналів поєдинок не значиться. Бій Повєткін - Вайт можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

На церемонії зважування стався скандал, Вайт не потиснув руку своєму супернику.