 Поветкин - Уайт: смотреть онлайн бой 22.08.2020 - бокс | Бокс | Champion.com.ua
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Повєткін - Вайт: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

22 серпня у Великій Британії відбудеться боксерський поєдинок в суперважкій вазі між росіянином Олександром Повєткіним і британцем Ділліаном Вайтом. Переможець отримає право зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі. 

Початок о 23:45.

У телепрограмі українських каналів поєдинок не значиться. Бій Повєткін - Вайт можна буде переглянути на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

На церемонії зважування стався скандал, Вайт не потиснув руку своєму супернику.

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