Джерело - Чемпіон.

Увечері 22 серпня любителів боксу чекає дуже цікавий бій в суперважкій ваговій категорії.

Актуально: Де дивитися бій Повєткін - Вайт

На спеціально сконструйованій боксерській арені в англійському місті Брентвуд британець Ділліан Вайт (27–1, 18 KO) вийде на ринг проти росіянина Алєксандра Повєткіна (25–2–1, 24 KO).

Бій пройде в форматі 12 раундів, на кону стоїть титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC, плюс вакантний пояс WBC Diamond.

Скандалом завершилася церемонія зважування.

Ділліан Вайт не потиснув руку Повєткіна, яку той простягнув в знак поваги.

Вага росіянина склала 101,5 кг, Вайт показав результат 114,5 кг.

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