Інгулець - Рух: онлайн-трансляція центрального матчу Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Інгулець на власному полі приймає Рух у головному матчі Першої ліги сезону 2019/20.

Матч 29 туру відбудеться сьогодні, 7 серпня. Початок о 17:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Інгулець - Рух у прямій трансляції дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

За 2 тури до фінішу, команда з Петрового лідирує в чемпіонаті, набравши 58 очок. У Руха на 4 пункти менше та 5 сходинка. Проте у команди зі Львівщини одна гра в запасі.По 54 очки також у Агробізнесу та Волині, які розташувалися на 4-й і 5-й позиціях відповідно. На 2 місці Минай з 56 очками.

Також сьогодні відбудуться ще 7 матчів 29 туру.