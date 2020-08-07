Манчестер Сіті - Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє з мадридським Реалом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться в п'ятницю, 7 серпня, в Манчестері. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Манчестер Сіті - Реал в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, перша гра, яка відбулася ще 26 лютого, завершилася перемогою підопічних Гвардіоли (1:2).

Також 7 серпня Ювентус прийматиме Ліон.