Шахтар Вернидуба розгромив Смолевичі та наздогнав БАТЕ в таблиці

Джерело - Чемпіон.
Шахтар Солігорськ, який очолює українець Юрій Вернидуб, здобув упевнену перемогу над Смолевичами в рамках 19 туру Вищої ліги Білорусі.
Підопічні Вернидуба забили 4 голи і не пропустили жодного.
Після цього поєдинку "гірники" зрівнялися по очкам в турнірній таблиці з БАТЕ.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
26 липня, 19 тур
Шахтар - Смолевичі 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Антич, 2:0 - 61 Яхшибоєв, 3:0 - 69 Сьоке, 4:0 - 70 Яхшибоєв
Нагадаємо, БАТЕ знищив Мінськ.
Раніше Вітебськ завдяки дублю бразильця переміг Слуцьк