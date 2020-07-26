Шахтар Вернидуба розгромив Смолевичі та наздогнав БАТЕ в таблиці

Наразі в обох лідерів чемпіонату по 37 очок

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Солігорськ, який очолює українець Юрій Вернидуб, здобув упевнену перемогу над Смолевичами в рамках 19 туру Вищої ліги Білорусі.

Підопічні Вернидуба забили 4 голи і не пропустили жодного.

Після цього поєдинку "гірники" зрівнялися по очкам в турнірній таблиці з БАТЕ.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

26 липня, 19 тур

Шахтар - Смолевичі 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Антич, 2:0 - 61 Яхшибоєв, 3:0 - 69 Сьоке, 4:0 - 70 Яхшибоєв

Нагадаємо, БАТЕ знищив Мінськ.

Раніше Вітебськ завдяки дублю бразильця переміг Слуцьк