Парма - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 37 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського зіграє в гостях з Пармою в 37 турі італійської Серії А.

Матч відбудеться у вівторок, 28 липня о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 3. також онлайн матч Парма - Аталанта в прямому етері дивіться на нашому сайті.

У минулому турі бергамці втратили важливі очки в грі з Міланом (1:1), а Руслан Маліновський не реалізував пенальті. Підопічні Гасперіні гарантували собі місце в лізі чемпіонів, проте продовжують боротьбу за срібні медалі чемпіонату. За два тури до фінішу, Аталанта на 3 сходинці, маючи 75 очок. У лаціо така ж кількість очок і 4 місце. В Інтера, який йде другим - 76.