Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь і Колос розіграють путівку в кваліфікацію Ліги Європи в фінальному матчі плей-оф української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в середу, 29 липня, на НСК Олімпійський у Києві. Початок о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Маріуполь - Колос в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

У півфіналі Маріуполь переміг Олександрію (1:2), а Колос розгромив Дніпро-1 (4:1).

Переможець фіналу отримає путівку в кваліфікацію Ліги Європи. Нагадаємо, усі інші учасники єврокубків від України визначилися раніше. Шахтар, як чемпіон України, зіграє в груповій стадії Ліги чемпіонів. київське Динамо спробує пробитися до групи ЛЧ через сито кваліфікації. Зоря розпочне свій шлях з групи Ліги Європи, а Десна зіграє в кваліфікації ЛЄ.