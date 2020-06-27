Карпати - ФК Львів: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Карпати та Львів зіграють у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 27 червня, на стадіоні Україна. Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Також онлайн матч Карпати - ФК Львів наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, Карпати не зіграли жодної гри після оновлення чемпіонату через спалах у клубі коронавірусу. Фк Львів у 27 турі програв Маріуполю (3:0). Таким чином, у Львова - 22 очки в 27 матчах, а в Карпат - 14 після 23. Команди відповідно займають останні дві сходинки в турнірній таблиці.