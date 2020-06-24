Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь і Ворскла в півфінальному поєдинку визначать другого фіналіста Кубку України.

Матч відбудеться у середу, 24 червня, на стадіоні ім. Бойка. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Маріуполь - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У чвертьфінальних поєдинках Ворскла на виїзді здолала Десну (0:1), а Маріуполь впевнено переміг Альянс (2:4). Нагадаємо, першим фіналістом Кубку стало Динамо, яке без проблем виграло в Минаю (0:2).