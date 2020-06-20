 Шахтар вирвав перемогу в Олександрії та став чемпіоном України | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар вирвав перемогу в Олександрії та став чемпіоном України

Сьогодні 21:23 1083 1
"Гірникам" довелося відіграватися після рахунку 1:2
Шахтар вирвав перемогу в Олександрії та став чемпіоном України
#Шахтар, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 червня, Донецький Шахтар переміг Олександрію в рамках 27 туру української Прем'єр-ліги.

Цей тріумф допоміг "гірникам" завчасно стати чемпіонами України. Це вже 12 перемога донеччан в УПЛ.

Спочатку Шахтар вийшов вперед, проте Олександрія зуміла відігратися і навіть вийти вперед.

Проте Тете зрівняв рахунок і забив вирішальний гол.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
27 тур, 20 червня

Шахтар - Олександрія 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Тайсон(П), 1:1 - 48 Банада, 1:2 - 51 Третьяков, 2:2 - 60 Тете, 3:2 - 78 Тете

Стартові склади:

Шахтар: Пятов, Сіпріано(Коноплянка 77), Матвієнко, Кривцов, Додо, Степаненко(Тете 57), Патрік (Хочолава 85), Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос(Коваленко 85), Мораес

Запасні: Трубін, Хочолава, Болбат, Пихаленок, Коноплянка, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо

Олександрія: Білик, Мірошниченко(Вантух 63), Дубра, Шендрик, Пашаєв, Гречишкін(Довгий 22), Банада, Третьяков, Ковалець(Грицук 80), Лучкевич(Задерака 46), Сітало(Шастал 46)

Запасні: Паньків, Стецьків, Мельник, Довгий, Грицук, Шастал, Вантух, Мишенко, Задерака

Жовті картки: Шендрик(12), Додо(45), Пасаєв(59), Шастал(65)

Нагадаємо, асистент Каштру розірве контракт з Шахтарем заради Спортінга.

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