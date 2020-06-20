 Вест Хэм - Вулверхэмптон смотреть онлайн матч 20.06.2020 - АПЛ трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 30 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 10:42 81 0
Вест Гем - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 30 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 30 турі англійської Прем'єр-ліги прийматиме Вулвергемптон.

Матч відбудеться у суботу, 20 червня, на Олімпійському стадіоні в Лондоні. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Вест Гем Юнайтед - Вулвергемптон Вондерерз наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині з годину до початку гри.

Нагадаємо, команди вперше зіграють після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Останні матчі в АПЛ команди зіграли ще 7 березня. Тоді, у 29 турі, Вест Гем поступився Арсеналу (1:0), а Вулвергемптон зіграв унічию з Брайтоном (0:0).

Матч першого кола завершився перемогою вовків - 1:0.

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