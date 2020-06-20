Шахтар - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 27 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє вдома проти Олександрії в 27 турі чемпіонської групи української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 20 червня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Шахтар - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Гірники впевнено очолюють турнірну таблицю чемпіонату після 26 турів. У підопічних Каштру - 68 очок. Олександрія наразі йде 5-ю, з 43 очками в активі.

Нагадаємо, у 26 турі Шахтар переміг Колос (0:1), а Олександрія зазнала болючої поразки від Десни (1:5). Звітний матч стане вже третім між командами в цьому сезоні. У 1 турі олександрійці поступилися гірникам вдома (0:1), а в 12 ігровий день команди зіграли внічию на полі Шахтаря (0:0).