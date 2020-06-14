 БАТЭ - Шахтер смотреть онлайн матч 14.06.2020 LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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БАТЕ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 13 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Сьогодні 19:14 429 0
БАТЕ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 13 туру чемпіонату Білорусі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідери чемпіонату Білорусі БАТЕ та Шахтар Солігорськ зіграють у матчі 13 туру чемпіонату Білорусі.

Матч відбудеться у неділю, 14 червня, на Борисов Арені. Початок о 20:00 за київським часом.

Дивіться пряму онлайн-трансляцію БАТЕ - Шахтар на нашому сайті.

Нагадаємо, БАТЕ очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, набравши в 12 матчах 26 очок. У підопічних Юрія Вернидуба - 24 очки та 2 сходинка. Зазначимо, що обидві команди мають неймовірні безпрограшні серії. Шахтар не програє 8 матчів поспіль (1 гра Кубку Білорусі), при 1 нічиї, а борисовці не програють 11 матчів поспіль, тричі зігравши унічию (враховуючи 2 матчі Кубку).

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