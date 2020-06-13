Маріуполь - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь і Ворскла зіграють у групі вибування в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 13 травня, на стадіоні Іллічівець. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Маріуполь - Ворскла наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Суперники зіграють уже втретє в сезоні 2019/20. У 10 турі команди зіграли внічию в Полтаві (1:1), а в 21 турі маріупольці вдома розгромили полтавчан (3:0). У 25 турі Маріуполь зіграв унічию з Олімпіком, а матч Ворскла - Карпати було перенесено через спалах коронавірусу в стані львів'ян.

У Маріуполя після 24 зіграних матчів 26 очок і 8 сходинка. Ворскла набрала 22 очки та знаходиться на 10 місці.