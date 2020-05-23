Баварія - Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу 27 туру Бундесліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія в 27 турі німецької Бундесліги гратиме вдома проти Айнтрахта.

Матч відбудеться у суботу, 23 травня, на Альянц Арені.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція в медіасервісі Megogo.

Також онлайн матч чемпіонату Німеччини Баварія Мюнхен - Айнтрах Фракфурт наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 26 турі Баварія на виїзді перемогла Уніон Берлін (0:2), а Айнтрахт зазнав домашньої поразки від Боруссії Менхенгладбах (1:3). У першому колі Айнтрахт розтрощив Баварію - 5:1.

Мюнхенці очолюють турнірну таблицю чемпіонату, набравши 58 очок. У Айнтрахта 28 залікових пунктів і 13 місце.