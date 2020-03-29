 Кадимян допоміг Німану переграти Вітебськ у 2 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Кадимян допоміг Німану переграти Вітебськ у 2 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 19:54 427 0
Німан піднявся на 7-е місце у турнірній таблиці
Кадимян допоміг Німану переграти Вітебськ у 2 турі чемпіонату Білорусі
#Німан, #Вітебськ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 березня, у другому турі чемпіонату Білорусі Німан (Гродно) приймав ФК Вітебськ.

Після першого сухого тайму господарі змогли забити два голи у першій половині другого тайму. На 51-ій хвилині матчу рахунок відкрив ексгравець аж 9 українських команд Кадимян. Через сім хвилин Кантарія реалізував пенальті і подвоїв рахунок. 

У складі Німана українець Володимир Коваль вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 67-ій хвилині.

Максим Каленчук не міг допомогти ФК Вітебськ у звітному матчі, пропустивши її через отриману червону картку у першому турі з Городеєю.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
2 тур, 29 березня

Німан (Гродно) - ФК Вітебськ 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Кадимян, 2:0 - 58 Кантарія (пен)

Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.

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