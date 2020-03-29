Кадимян допоміг Німану переграти Вітебськ у 2 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 березня, у другому турі чемпіонату Білорусі Німан (Гродно) приймав ФК Вітебськ.
Після першого сухого тайму господарі змогли забити два голи у першій половині другого тайму. На 51-ій хвилині матчу рахунок відкрив ексгравець аж 9 українських команд Кадимян. Через сім хвилин Кантарія реалізував пенальті і подвоїв рахунок.
У складі Німана українець Володимир Коваль вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 67-ій хвилині.
Максим Каленчук не міг допомогти ФК Вітебськ у звітному матчі, пропустивши її через отриману червону картку у першому турі з Городеєю.
Німан (Гродно) - ФК Вітебськ 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Кадимян, 2:0 - 58 Кантарія (пен)
Раніше, Шахтар Вернидуба здобув перемогу у 2 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком у 2 турі Вищої ліги.