Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція фінального матчу в Монтерреї. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (7) зіграє у фіналі Abierto GNP Seguros - International у мексиканському Монтерреї з чешкою Маріє Боузковою (57).

Матч відбудеться у ніч з неділі на понеділок, 9 березня на центральному корті. Початок - не раніше 00:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію фінального поєдинку в Монтерреї Світоліна - Боузкова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У півфіналі Світоліна розгромила Аранчу Рус (6:0, 6:1), а Боузкова не залишила шансів Джоанні Конті (6:3, 6:4).

Раніше суперниці лише раз зустрічалися в WTA-турі. Восени 2019 року в китайському Гуанджоу чешка перемогла українку (6:4, 4:3 - відмова).

Еліна Світоліна, в разі перемоги та поразки Софії Кенін у фіналі Ліону, підніметься на 5 сходинку в рейтингу WTA.