Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі англійської Прем'єр-ліги на нас чекає манчестерське дербі - Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті.

Матч відбудеться у неділю, 8 березня, на стадіоні Олд Траффорд. Початок о 18:30 за Києвом.

Прямя трансляція в Україні на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч 29 туру АПЛ Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Манкуніанці після 28 турів посідають 5 сходинку в чемпіонаті, набравши 42 очки. У містян гра в запасі, 57 очок і 2 місце. У першому колі Юнайтед, досить несподівано перемгли - 0:1.

У 28 турі підопічні Сульшера втратили очки у виїзній грі з Евертоном (1:1). Сіті гру 28 туру зіграють пізніше.