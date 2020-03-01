 Евертон зіграв внічию з МЮ, Вулвергемптон здійснив камбек з Тоттенгемом в 28 турі АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Евертон зіграв внічию з МЮ, Вулвергемптон здійснив камбек з Тоттенгемом в 28 турі АПЛ

Сьогодні 17:54 176 0
МЮ не зміг перемогти
Евертон зіграв внічию з МЮ, Вулвергемптон здійснив камбек з Тоттенгемом в 28 турі АПЛ
#МЮ, #Евертон

Джерело - Чемпіон.

У 28-му турі англійської АПЛ Евертон зустрічався з Манчестер Юнайтед, Тоттенгем - з Вулвергемптоном.

Евертон та Манчестер Юнайтед у першому таймі обмінялися забитими голами. 

Тоттенгем після першого тайму вів у рахунку 2:1. Вулвергемптон же зумів перехопити ініціативу, забивши двічі. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 1 березня 

Евертон - Манчестер Юнайтед 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Калвер-Льюїн, 1:1 - 31 Фернандеш

Тоттенгем - Вулвергемптон 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Бергвейн, 1:1 - 27 Догерті, 2:1 - 45 Ор’є, 2:2 - 57 Діогу, 2:3 - 73 Хіменес

Нагадаємо, конкурент Зінченка пропустить матч-відповідь з Реалом.

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