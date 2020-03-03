Світоліна - Ковінич: онлайн-трансляція матчу Abierto GNP Seguros. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (7) на старті турніру Abierto GNP Seguros, який відбувається в Монтерреї (Мексика) зіграє проти македонки Данки Ковічич (88).

Матч відбудеться у вівторок, 3 березня, на центральному корті - Estadio GNP Seguros, третім запуском після матчу Мочізукі - Баранкіс.

Початок не раніше 22:30 за Києвом.

Дивіться онлайн матч Еліна Світоліна - Данка Ковічич наживо на нашому сайті.

Раніше суперниці двічі грали між собою. Обидва поєдинки виграла Українка (Стамбул-2014 - 6:1, 4:6, 6:4; Богота-2015 - 6:3, 6:1).

Нагадаємо, Світоліна невдало розпочала сезон і опустилася на 7 позицію в рейтингу WTA.