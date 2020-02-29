Вест Гем - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 28 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 28 турі англійської Прем'єр-ліги прийматиме Саутгемптон.

Матч відбудеться у суботу, 29 лютого, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч чемпіонату Англії Вест Гем - Саутгемптон наживо дивіться на нашому сайті.

Після 19 турів Вест Гем знаходиться на 18 сходинці, набравши 24 очка. У Саутгемптона - 34 очки та 12 місце. У першому колі молотобійці здобули мінімальну перемогу - 0:1.

У минулому турі Вест Гем програв Ліверпулю (3:2), а Саутгемптон переміг Асто Віллу (2:0). Зазначимо, що востаннє команда Ярмоленка перемагала в АПЛ ще 1 січня, розгромивши Борнмут (4:0). Після того молотобійці не можуть виграти в 7 матчах поспіль, лише двічі зігравши внічию.