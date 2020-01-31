 Реал - Атлетико: смотреть онлайн матч 1.02.2020 - LIVE-трансляция | Футбол | Champion.com.ua
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Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE

Вчора 23:10 122 0
Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі чемпіонату Іспанії у мадридському дербі зіграють Реал і Атлетіко.

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на Сантьяго Бернабеу.

Початок о 17:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Megogo Футбол.

Також онлайн матч Ла-Ліги Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид у прямому ефірі дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Після перемоги над Вальядолідом (0:1) і поразки Барселони від Валенсії (2:0) у 21 турі чемпіонату Іспанії, вершкові вперше за 100 днів одноосібно очолили турнірну таблицю. У підопічних Зідана 46 очок - на 3 більше ніж у Барселони. Атлетіко має 36 очок і розташувався на 5 сходинці. Матрацники в 21 турі несподівано втратили очки у грі з Леганесом (0:0).

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