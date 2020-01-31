Кенін - Мугуруса: онлайн-трансляція жіночого фіналу Australian Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У жіночому фіналі Australian Open-2020 зіграють іспанка Гарбіньє Мугуруса (32) та американка російського походження Софія Кенін (15).

Матч відбудеться у суботу, 1 лютого, на арені Рода Лейвера.

Початок о 10:30 за київським часом.

Дивіться онлайн жіночого фіналу Australian Open Мугуруса - Кенін наживо на нашому сайті.

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Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку.

Іспанка у півфіналі перемогла Симону Халеп (7:6 (10), 7:5), а Кенін, досить несподівано, змусила припинити виступи першу ракетку світу Ешлі Барті (7:6 (8), 7:5).

Нагадаємо, на шляху до фіналу Мугуруса в 3 колі не залишила шансів Еліні Світоліній.

У чоловічому фіналі зіграють 7-разовий переможець АО Новак Джокович і австрієць Домінік Тім.